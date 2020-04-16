صحيفة: آبي يستعد لفرض حالة الطوارئ في كل أرجاء اليابان لاحتواء كورونا

أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية، الخميس، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، يستعد لتوسيع حالة الطوارئ لتشمل كل محافظات البلاد، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

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وقالت الصحيفة إن آبي أعلن حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى تمثل حوالي 44% من سكان اليابان في 7 أبريل، لغاية 6 مايو، مشيرة إلى أنه يستعد لتوسيع حالة الطوارئ لتضم المحافظات الـ47 لليابان في مسعى من السلطات للحد من انتشار الوباء الذي أصاب حتى الآن أكثر من مليوني شخص حول العالم.

وكانت وسائل إعلام محلية في اليابان نقلت توقعات لوزارة الصحة مفادها، أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بفيروس كورونا قد يصل إلى 400 ألف، ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وسجلت اليابان في آخر إحصائية لها، أكثر من 8000 إصابة بالفيروس و162 وفاة، وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

المصدر: رويترز