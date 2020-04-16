فتى يدعو أقرانه إلى عدم الاستهانة بالفيروس التاجي

روى الفتى الإيرلندي بريندون فاي، البالغ من العمر 17 عاما، والمقيم في العاصمة دبلن، ملابسات إصابته بعدوى الفيروس التاجي.

وانتابت في البداية الفتى أعراض، تمثلت في سعال وضيق في التنفس عزاها إلى الربو، لكن بعد أن فحصه الأطباء، أكدوا إصابته بـ "كوفيد -19".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفتى قوله: "بعد نصف ساعة تم وضعي في القسم المختص. لقد فقدت شهيتي، وكان من الصعب علي التنفس. لحسن الحظ، لم ينته بي الأمر في العناية المركزة، ولم يتم وصلي بالأجهزة المساعدة".

وأقر الفتى بأنه لم يكن يعتقد، أنه يمكن أن يصاب بالفيروس التاجي وبمضاعفات الالتهاب الرئوي.

ووجه الفتى نصائح إلى أقرانه قائلا: "أتحدث إلى المراهقين الذين يقضون الأمسيات مع الأصدقاء، ويتجولون على الدراجات، ويمضون إلى الشواطئ ويتنزهون في مجموعات.

وتابع قائلا: "اسأل نفسك هل الأمر يستحق، إذ أنك تنشر الفيروس. حسنا، ربما يمكنك أن تتعامل معه بسهولة، ولكن قد تصيب بالعدوى والديك وجديك. لماذا لا تفكر بهم؟".

المصدر: نوفوستي