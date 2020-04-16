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الصين ردا على تقرير أمريكي: ملتزمون بمعاهدات الحد من التسلح النووي

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الصين ردا على تقرير أمريكي: ملتزمون بمعاهدات الحد من التسلح النووي
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
علم الصين
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حضت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على وقف توجيه اتهامات غاشمة للصين، وذلك تعليقا على تقرير أمريكي بشأن اختبارات نووية صينية محتملة.

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وأكدت بكين أنها ملتزمة بوقف التجارب النووية، عقب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الصين ربما أجرت تفجيرات سرية لتجارب نووية تحت الأرض بمستوى منخفض.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفى، بأن الصين تفي بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح، وقال إن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق حتى دحضها.

المصدر: رويترز

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