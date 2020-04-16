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بريطانيا.. كورونا بدأ يبلغ ذروته والتباعد الاجتماعي سيبقى حتى إيجاد لقاح

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بريطانيا.. كورونا بدأ يبلغ ذروته والتباعد الاجتماعي سيبقى حتى إيجاد لقاح
Reuters HANNAH MCKAY
كورونا بدأ يبلغ ذروته في بريطانيا
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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن تفشي كورونا بدأ يبلغ ذروته ببريطانيا، في وقت قال اختصاصيون إن البلاد ستضطر للحفاظ على مستوى ما من التباعد إلى حين التوصل إلى لقاح.

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وقال هانكوك، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا المستجد "سينتشر بقوة" إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وأضاف: "نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير. وعلى الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الإصابات، وكذلك استقرارا في عدد الوفيات فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد"، لافتا إلى أن إحصاءات أوسع نطاقا لعدد الوفيات جراء الفيروس تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير من ما هو معلن.

من جهته، قال عالم الأوبئة البريطاني، نيل فيرغسون، إن بريطانيا ستضطر على الأرجح إلى الحفاظ على مستوى ما من التباعد الاجتماعي، حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا.

ولفت فيرغسون، وهو من الذين ساعدوا الحكومة البريطانية في وضع سياسة مكافحة كورونا في البلاد، إلى أنه "سيتعين علينا الحفاظ على مستوى ما من التباعد الاجتماعي، ربما إلى أجل غير مسمى، إلى أن يتوفر لدينا لقاح متاح".

المصدر: رويترز

 

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