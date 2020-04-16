انتقادات لاذعة لزوجة آبي بسبب زيارتها ضريحا رغم العزل

تعرضت زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لانتقادات لاذعة بسبب زيارتها ضريحا الشهر الماضي مع نحو 50 شخصا، الأمر الذي زاد السخط الشعبي تجاه آبي بسبب طريقة إدارته لأزمة كورونا.

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وأصبحت آكي زوجة آبي موضوعا رائجا على "تويتر" في اليابان اليوم الخميس، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة، بعدما ذكرت مجلة أسبوعية، أنها زارت ضريحا في جنوب غرب اليابان في 15 مارس الماضي.

وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من إصدار زوجها أمرا بإغلاق المدارس، ومطالبته منظمي الفعاليات بتقليصها أو إلغائها، لكن قبل إعلانه حالة الطوارئ.

كما تعرضت آكي آبي، التي كثيرا ما تثير الجدل، إلى انتقادات بعد نشر صور لها أثناء مشاركتها في مشاهدة تفتح زهور الكرز على الرغم من مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل. لكن آبي دافع عنها، وقال إنه كان تجمعا خاصا في أحد المطاعم.

Reuters

وقال منتقدون إن نسبة تأييد رئيس الوزراء تأثرت بسبب ما يقول منتقدون، إنها استجابة متأخرة لجائحة كورونا، وانتقادات واسعة النطاق بأنه بدا غير مكترث بحجم الأزمة في منشوراته على مواقع التواصل.

وكشف استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الاثنين، أن شعبية حكومة آبي تراجعت إلى 39 بالمئة بانخفاض أربع نقاط مئوية.

وقال 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إن إعلان آبي الطوارئ في السابع من أبريل جاء متأخرا جدا.

المصدر: رويترز