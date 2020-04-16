ماكرون: يجب تعليق تسديد دين الدول الإفريقية لمساعدتها في أزمة كورونا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قرارا بتعليق تسديد دين الدول الإفريقية يشكل "مرحلة لا بد منها" لمساعدة القارة على تجاوز أزمة فيروس كورونا، بانتظار إلغاء هذه الديون بالكامل.

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ودعا ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أمس الأربعاء، وزراء المال في دول مجموعة العشرين، إلى تفعيل تعليق هذه الديون، بينما يهدد وباء كوفيد-19 الأنظمة الصحية الهشة للدول الأكثر فقرا في العالم.

وقال الرئيس الفرنسي إن هذا التعليق "سابقة عالمية"، مضيفا "في زمن الأزمة نسمح للاقتصادات الإفريقية بالتنفس وبعدم تسديد خدمة الدين"، مؤكدا أنها "مرحلة لابد منها، وأعتقد بأنها ستكون تقدما رائعا".

وتابع: "كل سنة يستخدم ثلث ما تصدره إفريقيا على الصعيد التجاري لدفع خدمة الدين. هذا جنون! في السنوات الأخيرة عمقنا هذه المشكلة"، مذكرا بأنه "يؤيد مبادرة لإلغاء هذا الدين الكبير".

وأكد ماكرون: "لابد من أن نساعد إفريقيا فى تعزيز قدراتها على مواجهة الصدمة الصحية، وعلينا أولا مساعدتها على الصعيد الاقتصادي".

ومع أن وباء كورونا يطال إفريقيا بدرجة أقل من بقية العالم، دعا ماكرون إلى توخي الحذر. وقال: "لست من الذين يهولون الأمور، ولا أريد أيضا أن أكون من الساذجين. هذا الفيروس يضرب الجميع اليوم".

وأضاف: "تحدثت كثيرا إلى شركائي الأفارقة ليفرضوا الحد الأقصى من إجراءات العزل ويؤخروا تقدم الوباء"، موضحا أنه "بقدر ما يؤخرونه (الوباء)، يكون الأوروبيون في وضع يسمح بمساعدتهم، لأننا لن نصل إلى ذروة الوباء في وقت واحد".

ودعا ماكرون إلى تعبئة كل المؤسسات الدولية والخاصة لوضع علاج ولقاح ضد كوفيد-19 بسرعة.

وقال: "بهذه الطريقة نصبح في وضع، يوم نحصل على العلاج، يمكننا من جعله متاحا للقارة الإفريقية في الوقت الذي يطرح فيه لدينا. أي لا قضايا ملكية فكرية، ولا تأخير، ولا أموال، والأمر نفسه ينطبق على اللقاح".

المصدر: أ ف ب