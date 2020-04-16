الهند.. 900 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 400 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 900 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 414 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مضيفة أن 10 آلاف و477 مصابا يتلقون العلاج، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 1488 شخصا.

وفي إطار إجراءات الحج من تفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق عن تمديد الإغلاق في البلاد لـ3 أسابيع أخرى، حتى 3 مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي