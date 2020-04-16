فوز ساحق للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بالانتخابات بفضل معركة كورونا

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس، مون جيه-إن، حقق فوزا ساحقا بفضل نجاح جهود البلاد في احتواء فيروس كورونا المستجد.

وحصد الحزب الديمقراطي الحاكم 180 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ارتفاعا من 120 حاليا. وحصل الائتلاف المحافظ المعارض الرئيسي على 103 مقاعد، وفقا للجنة الانتخابات الوطنية.

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وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 66.2 بالمئة، وهي أعلى نسبة في انتخابات برلمانية منذ عام 1992، وفقا لما ذكرته لجنة الانتخابات الوطنية.

وحظيت الانتخابات بمتابعة في أنحاء العالم باعتبارها أول انتخابات عامة منذ بدء انتشار وباء كورونا.

واتخذت السلطات إجراءات سلامة مشددة حيث قامت بتطهير كل مراكز الاقتراع وعددها 14 ألف مركز وألزمت الناخبين بارتداء الأقنعة وقياس درجة الحرارة واستخدام وسائل تعقيم للأيدي وارتداء قفازات بلاستيكية والحفاظ على مسافة آمنة بينهم.

وسمحت السلطات لنحو 2800 مريض بفيروس كورونا بالتصويت بالبريد أو بشكل شخصي، مستخدمين غرف تصويت خاصة، كما أدلى أكثر من 13 ألف شخص يخضعون للعزل الذاتي بأصواتهم بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وسيساعد حصول الحزب الحاكم على الأغلبية الرئيس مون فى مواصلة تطبيق برنامجه في العامين الأخيرين لإدارته في السلطة، بما في ذلك سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى للأجور واستمرار التواصل مع كوريا الشمالية، بحسب خبراء.

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على وباء فيروس كورونا، دون تعطيلات كبيرة في العمل، وذلك بفضل حملة فحص موسعة وعملية تتبع مكثف للمخالطين للمرضى، لتحظى بالإشادة من منظمة الصحة العالمية ودول أخرى.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ومعظم الحالات لأشخاص قادمين من الخارج، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 10613.

المصدر: وكالات