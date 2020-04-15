سيناتور أمريكي: على "آبل" و"غوغل" إقناع المجتمع بعدم تهديد الخصوصية

طالب السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، شركتي "آبل" و"غوغل" بإقناع المجتمع بأن تطبيقاتهما الإلكترونية لمتابعة الاختلاط الاجتماعي لا تنتهك الخصوصية.

وقال السيناتور إن "أمام "آبل" و"غوغل" عملا كبيرا لإقناع المجتمع الذي لديه شكوك مبررة، بأنهما تأخذان على محمل الجد الخصوصية وأمان جهودهما لمتابعة الاختلاط الاجتماعي".

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يذكر أن متابعة الاختلاط الاجتماعي تساهم في متابعة انتشار الأمراض المعدية، حيث تساعد في الكشف عن الأشخاص الذين قد يكون اختلط بهم المصاب بمرض معين.

وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا، أعلنت "آبل" و"غوغل" أنهما تعملان على تطوير تطبيقات لإنذار الأشخاص الذين التقوا بمصابين بالفيروس.

المصدر: رويترز