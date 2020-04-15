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فرنسا.. مقتل اثنين وإصابة 5 في تحطم هليكوبتر عسكرية (صور)

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فرنسا.. مقتل اثنين وإصابة 5 في تحطم هليكوبتر عسكرية (صور)
Reuters
فرنسا
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قالت سلطات محلية في فرنسا إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت، اليوم الأربعاء، قرب تارب بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وتابعت السلطات أن الهليكوبتر، وهي من نوع كوغار تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة بو.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

المصدر: رويترز

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