فرنسا.. مقتل اثنين وإصابة 5 في تحطم هليكوبتر عسكرية (صور)

قالت سلطات محلية في فرنسا إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت، اليوم الأربعاء، قرب تارب بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وتابعت السلطات أن الهليكوبتر، وهي من نوع كوغار تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة بو.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

1/BOUILH-DEVANT Hautes Pyrénées 22kmNord Tarbes

Mer 15 Avr 2020 vers 16h30https://t.co/SS8YWmvqX7

2/Crash Cougar militaire 5e RHC_Régiment Hélicoptères Combat PAU

2 morts, 5 blessés

3/Illustration >Cougar du même régiment pic.twitter.com/53aNYFPVG2 — TRAN THI TRINH Maguy (@MaguyTran) April 15, 2020

المصدر: رويترز