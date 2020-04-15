مسؤول أمريكي: بعض حكام الولايات يرجحون إمكانية إلغاء قيود كورونا قريبا

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة الأمريكي، إن حكام حوالي 20 ولاية لم تتضرر بشكل كبير بكورونا، يعتقدون أنهم ربما يكونون مستعدين لإعادة فتح اقتصاداتهم في أول مايو.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المراكز على استعداد لمساعدة تلك الولايات في عملية رفع القيود.

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وصرح ريدفيلد في مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ أمريكا" الذي تبثه شبكة "إيه بي سي": "هناك عدد من الولايات، 19 أو 20 ولاية، كان للفيروس تأثير محدود عليها حقا.. لذلك أعتقد أننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون.. نحن على استعداد لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها".

ورفض حكام عدد من الولايات الأكثر تضررا في البلاد إعلان ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى.

ويتصاعد الضغط من أجل إعادة الفتح المبكر لمواجهة الانكماش الحاد للاقتصاد وفقدان ملايين الوظائف.

وفي الوقت الذي قال فيه ترامب إن بعض أنحاء البلاد قد تشهد عودة الأعمال تدريجيا حتى قبل الموعد المستهدف مطلع مايو، أعلنت بعض المناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعا في عدد وفيات الفيروس يوم الثلاثاء.

ودعا حكام ولايات بينها نيويورك وكاليفورنيا، إلى الحذر وأكدوا على الحاجة لإجراء فحوص كورونا على نطاق واسع قبل إلغاء إجراءات العزل العام.

وحذر خبراء الصحة، ومنهم أنتوني فاوتشي كبير مستشاري ترامب للأمراض المعدية، من أن إعادة فتح الاقتصاد على عجل قد تأتي بنتائج عكسية وشددوا على أهمية إجراء الفحوص سريعا وعلى نطاق واسع.

المصدر: "رويترز"