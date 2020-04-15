تعافي عجوز بريطانية تجاوزت الـ106 أعوام من كورونا (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء، قصة تعافي عجوز من مدينة برمنغهام الإنجليزية تجاوز عمرها 106 أعوام، من مرض كورونا المستجد.

وقالت وسال الإعلام المحلية إن الجدة كوني تيتشن، غادرت المستشفى بعد شفائها، حيث أفادت الخدمات الصحية في ويست برمنغهام بأنها كانت أكبر المرضى المتعافين سنا في بريطانيا.

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ونشر مستشفى "برمنغهام سيتي" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر" وثق لحظات احتفال الطاقم الطبي بشفائها، حيث اصطفت الممرضات للتصفيق وتوديع الجدة لـ8 أحفاد.

وقالت الجدة: "أشعر أنني محظوظة لأنني كافحت هذا الفيروس.. لا يمكنني الانتظار لرؤية عائلتي".

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة، 98476، فيما توفي 12868 شخصا.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.



She is our oldest patient to beat the virus - and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZpic.twitter.com/zT28UPdT4A — SWBH NHS Trust (@SWBHnhs) April 15, 2020

المصدر: وسائل إعلام بريطانية