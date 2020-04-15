مصادر: رئيس البرازيل سيقيل وزير الصحة إثر خلافهما على إجراءات الحجر الصحي وكورونا

نقلت مصادر مطلعة عن وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا قوله، إن الرئيس جايير بولسونارو سيقيله من منصبه على الأرجح، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت المصادر، أن هذه الإقالة قد تثير احتمال حدوث اضطراب في عمل الوزارة، في خضم التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، فقد أخبر مانديتا مساعديه مساء الثلاثاء، أنه يخطط للبقاء في العمل حتى يختار بولسونارو بديله.

ووجه بولسونارو اتهامات غير مباشرة لمانديتا أشار فيها إلى أن "بعض الناس يريدون مني أن أصمت وأتبع البروتوكولات، كم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع. إنها الحياة، سنموت جميعا يوما ما".

وجاءت انتقادات بولسونارو بعد يوم من تسليط وزير الصحة على أهمية العزل كوسيلة لمكافحة كورونا الذي أصاب 3990 شخصا في البرازيل وتسبب بوفاة 114 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية.

المصدر: رويترز