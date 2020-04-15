فرنسا تأسف وبريطانيا تتحفظ على قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية

أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي اليوم الأربعاء، عن أسف بلادها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق إسهام بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية.

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وكانت ندياي تتحدث بعد اجتماع لمجلس الوزراء قرر حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

وندد قادة العالم اليوم، بقرار ترامب وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية، مطالبين بالتعاون والاتحاد.

وخلافا للدول، تجنب رد داونينغ ستريت بعناية انتقاد الرئيس أو البيت الأبيض بشكل مباشر، على قرار تجميد 400 مليون جنيه إسترليني كانت مرصودة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس البريطاني جونسون اليوم، أن المملكة المتحدة ليس لديها أي خطط لوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، وحذر قائلا: "إنه من الضروري العمل معا على الصعيد الدولي".

المصدر: وكالات