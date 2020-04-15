الكرملين: G20 متمسكة بدعمها لمنظمة الصحة العالمية وتبادل الاتهامات أسلوب غير بناء

شدد الكرملين على أهمية توحيد مساعي كافة دول العالم في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن دول مجموعة العشرين لا تزال تدعم مساعي منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد مساهدمات الولايات المتحدة في ميزانية "الصحة العالمية"، بأن قادة مجموعة G20 لا يزالون يؤيدون بالكامل جهود المنظمة وينوون الاستمرار في تعزيز التفويض الممنوح لها بتنسيق المعركة الدولية ضد الجائحة.

ولفت بيسكوف إلى أن زعماء مجموعة العشرين فوضوا منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع غيرها من الوكالات المختصة الأخرى بتحليل العيوب في مستوى الاستعداد للجائحة وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن لوزراء المالية والصحة في المجموعة في غضون الأشهر القليلة القادمة بهدف إطلاق مبادرة عالمية جديدة بشأن التحضير للتعامل مع تفشي الفيروس.

وأشار المتحدث إلى أن موسكو تنطلق في هذه المسألة من البيان المشترك الذي تبناه زعماء مجموعة العشرين في ختام القمة الافتراضية التي عقدوها في 26 مارس، حيث أعربوا عن عزمهم على فعل كل ما بوسعهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل احتواء أزمة جائحة كورونا.

وقال بيسكوف إن روسيا تدعم توحيد جهود الدول في سبيل مواجهة العدوى، محذرا من أن تبادل الاتهامات على خلفية تفشي الفيروس في العالم هو أسلوب "غير بناء".

وتطرق المتحدث أثناء الموجز إلى المبادرة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس يدرسون هذه المبادرة قبل الانضمام إليها، وتابع أن موسكو ستصدر بيانا خاصا بهذا الشأن عقب استكمال العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

المصدر: نوفوستي + تاس