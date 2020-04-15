الحرس الثوري الإيراني يعلن عن جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%

أزيح الستار اليوم الأربعاء بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عن منظومة "مستعان" الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس كورونا.

وتم تصنيع هذه المنظومة محليا لأول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).

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وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي، أن الاصابات بكورونا، سلكت منحنى تنازليا في 16 محافظة في البلاد.

وأضاف حريرجي في تصريحه أمس الثلاثاء، أن معدل الإصابات بالفيروس في 25% من محافظات، البلاد يتراوح بين 0 و10 اشخاص، وفي 25 بالمئة أخرى، بين 10 و20 شخصا.

ووفقا لآخر حصيلة معلنة عن وزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات لغاية ظهر أمس الثلاثاء 74 ألفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى 48 ألفا و129 شخصا.

المصدر: فارس+ إرنا