كورونا في العالم.. حصيلة الإصابات تقترب من عتبة المليونين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حصيلة جديدة لحالات فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من المليونين، فيما تجاوزت الوفيات 125000 حالة.

وقالت الجامعة في تحديث لإحصائها بشأن تفشي كورونا، يوثق الوضع حتى صباح اليوم الأربعاء (الساعة السادسة بتوقيت غرينتش)، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ مليونا و982 552 شخصا في 185 دولة من العالم، توفي منهم 126722 فيما تعافى 493658 آخرون.

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ومن أكثر الدول إصابة بالوباء الولايات المتحدة (نحو 609.2 ألف حالة) إسبانيا (174 ألف) إيطاليا (162,4 ألف) ألمانيا (132,2 ألف) فرنسا (131,3 ألف)، وتحتل روسيا المرتبة الـ15 مع 21102 إصابة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (26056) إيطاليا (21067) إسبانيا (18255) فرنسا (15748) وبريطانيا (12129).

المصدر: RT