ما دور شركة أمريكية في إزالة تمثال قائد تحرير براغ؟

كشف سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن السفارة تتحقق من دور شركة Squire Patton Boggs في إزالة النصب التذكاري للمارشال السوفيتي إيفان كونيف في براغ، الذي قاد تحرير المدينة.

وأضاف أنطونوف أن الشركة الأمريكية المذكورة، لم ترد بعد على استفسار السفارة بهذا الخصوص.

وتابع: "وفقا للذين عارضوا إزالة التمثال، قامت الشركة الأمريكية بتقديم تقرير يبرر قرار الإزالة... هذه الشركة لم ترد على استفسارنا بهذا الخصوص، وعلى ما يبدو، لديها ما تخفيه".

وأضاف: "نأمل أن تظهر الحقيقة، وتنكشف درجة تواطؤ هذه الشركة في هذه الخطوة".

وأعرب عن أسفه لأن إزالة النصب، لم تحظ بالاهتمام اللازم من وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال: "لا تهتم وسائل الإعلام هذه أيضا، بإقامة النصب التذكارية للمتواطئين النازيين في الولايات المتحدة، ولا تنشر احتجاجاتنا واستنكارنا لعمليات ملاحقة المحاربين السوفييت القدامى".

وتمت إزالة تمثال المارشال كونيف في 3 أبريل الجاري، بقرار من بلدية المنطقة رقم 6 في العاصمة التشيكية، حيث التمثال.

القوات السوفيتية بقيادة المارشال كونيف، حررت براغ من النازيين في 9 مايو 1945، وسقط في العملية 12 جنديا سوفيتيا، حيث أصدر كونيف أوامره بعدم استخدام المدفعية الثقيلة في اجتياح المدينة، للحفاظ على أرواح المدنيين ومعالم براغ التاريخية.

الشعب التشيكي نصب تمثال كونيف في براغ عام 1980، ليبقى شاهدا على دوره ويخلد ذكرى الجنود الذين سقطوا لتحرير هذه المدينة الرائعة بمعالمها وتاريخها.

المصدر: تاس