تركيا: زودنا الكويت بـ10 ملايين كمامة للوقاية من كورونا

كشفت سفيرة تركيا لدى الكويت، عائشة كويتاك، أن بلادها زودت الكويت بـ 10 ملايين قناع للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت أن أنقرة تتعاون مع الكويت في المجال الصحي.

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وذكرت السفيرة ذلك في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأضافت: "كان هناك أيضا بعض الإمدادات الطبية التي أرادت الكويت استيرادها من بلادنا، وتم نقل هذه الطلبات إلى الجهات المعنية، حيث تقوم السلطات بإجراء التقييمات اللازمة".

وأردفت قائلة "لم نقم بإجلاء جاليتنا من الكويت، ولكن أعدنا ألفا من مواطنينا الراغبين في العودة من الموظفين والطلبة وكبار السن والمرضى والحلات الخاصة".

ولفتت إلى أن "هناك 1300 مواطن كويتي لديهم إقامات في تركيا والسلطات الكويتية تعمل جاهدة من أجل إعادة الراغبين منهم".

وأشادت السفيرة التركية بجهود الكويت في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أنها "تنفذ خطتها الصعبة في مواجهة الأزمة بنجاح ملحوظ".

وأشارت إلى أن "تركيا تصنع أجهزة التنفس محليا وشركات الصناعات الدفاعية ستبدأ هذا الأسبوع بتسليم 5000 جهاز طلبتها وزارة الصحة التركية".

المصدر: "الأناضول"