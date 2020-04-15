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ألمانيا تسجل 285 وفاة ونحو 2500 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. معظم المصابين من الطواقم الطبية بأمريكا التقطوا العدوى خلال عملهم

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كورونا.. معظم المصابين من الطواقم الطبية بأمريكا التقطوا العدوى خلال عملهم
Reuters
طاقم طبي ينقل أحد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة
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كشفت بيانات جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من الطواقم الطبية التقطوا العدوى خلال تعاملهم مع مرضى مصابين أو زملائهم.

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وقال باحثون في التقرير الأسبوعي للمراكز بشأن المرضى والوفيات، إنه يجب فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية لمعرفة إن كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

وأضاف التقرير أنه يجب أيضا إعطاؤهم الأولوية في الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأن يتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها، وحثهم على عدم العمل إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

وتوقعت المراكز ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية مع تزايد انتشار الفيروس في البلاد.

وتسلط هذه النتائج الضوء على عدم توفير أمريكا سبل الحماية الشخصية لطاقمها الطبي، وضرورة تحسين سبل الحماية لمن يعملون في الصفوف الأمامية على جبهة مواجهة العدوى في الوقت الذي تستقبل فيه المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بالمرض.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أكثر من 2300 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، لتتجاوز حصيلة الوفيات بذلك 25 ألفا، فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها عن 10 آلاف.

المصدر:"رويترز"

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