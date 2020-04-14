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ترامب يعقد مؤتمرا مع زعماء G7 لبحث كورونا الخميس

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ترامب يعقد مؤتمرا مع زعماء G7 لبحث كورونا الخميس
AFP Brendan Smialowski
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا مع زعماء دول مجموعة السبع الكبرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، لبحث أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري اليوم الثلاثاء، إن "مجموعة G7، ومن خلال عملها المشترك، تتخذ موقفا شاملا من التعامل مع الأزمة في العديد من المجالات، بما فيها الرعاية الصحية والقطاع المالي والمساعدات الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا".

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ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل تطويرا للمؤتمر السابق الذي عقد في 16 مارس الماضي ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في مايو، ثم في يونيو المقبلين.

وكان من المزمع أن تستضيف الولايات المتحدة التي تترأس مجموعة السبع الكبرى هذه السنة قمة المجموعة في يونيو بكامب ديفيد في ولاية ماريلاند، لكنه تقرر عقدها عبر الإنترنت بسبب إجراءات كورونا.

المصدر: رويترز

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