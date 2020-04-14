تشاووش أوغلو: مجلس الأمن الدولي تأخر كثيرا في التعامل مع ملف كورونا

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مجلس الأمن الدولي بشدة، بسبب "تأخره" في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا تمسك أنقرة بضرورة إجراء إصلاحات في هيكلية المجلس.

إقرأ المزيد

وقال أوغلو خلال ندوة تحت عنوان: "ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل؟"، نظمتها مؤسسة "المجلس الأطلسي"، عبر تقينة الدائرة التلفزيونية بين واشنطن وأنقرة، إن مجلس الأمن "تأخر كثيرا في تناول ملف كورونا".

وأشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع لبحث ملف كورونا بعد أربعة أشهر على اندلاع الأزمة، معتبرا ذلك أمرا "غير معقول ومشين".

ووصف أوغلو تفشي كورونا، بأنه جاء بمثابة اختبار عالمي، وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره، مؤكدا أن تركيا كانت ولا تزال تدعو لإجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.

ولفت على صعيد آخر إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصراعاتها، والوضع في محافظة إدلب السورية، قائلا إن "على المجتمع الدولي التحرك سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع فيها وفي عموم سوريا".

وأشار إلى أن إيجاد حل للاشتباكات في سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم، بات أكثر ضرورة وإلحاحا بعد ظهور فيروس كورونا.

وتابع: "من غير الممكن لأحد أن يكون رابحا في حال استمرت الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الجميع سيخسرون بالتأكيد".

وفي 9 أبريل، عقد مجلس الأمن الدولي، بطلب وجهته عشر دول، اجتماعا مغلقا لمناقشة التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس، جائحة عالمية.

المصدر: الأناضول + نوفوستي