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فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ15 ألفا والإصابات تتخطى الـ100 ألف

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فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ15 ألفا والإصابات تتخطى الـ100 ألف
Reuters ERIC GAILLARD
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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا عتبة الـ15 ألف حالة، فيما تخطى عدد المصابين الـ100 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 5% خلال اليوم الأخير، حيث تم تسجيل 762 وفاة جديدة ليصل إجمالي الضحايا إلى 15729 حالة.

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كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس ليصل إلى 103 آلاف و573 شخصا.

ومع ذلك يتراجع عدد المصابين بالفيروس بغرف العناية المركزة لليوم السادس وانخفض من 6821 أمس الاثنين إلى 6730 شخصا اليوم.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

المصدر: رويترز

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