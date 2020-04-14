الهند.. اكتشاف فيروس كورونا لدى نوعين من الخفافيش

أفادت وسائل إعلام هندية، بأن العلماء اكتشفوا فيروس كورونا لدى نوعين من الخفافيش في 4 ولايات هندية.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبرس"، إن الدراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية، وتم نشر نتائجها يوم الاثنين.

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وفي إطار الدراسة، تم أخذ عينات من نوعين من الخفافيش في 7 ولايات هندية، وتأكدت إيجابية العينات في ولايات كيرالا وبودوتشيري وتاميل نادو بجنوب الهند وولاية هيماشال براديش بشمال البلاد.

وتشير الدراسات إلى أن الخفاش هو حيوان ناقل لمختلف السلالات لفيروس كورونا، وقد ينتقل من الخفاش إلى الإنسان عبر حيوانات أخرى، فيما لم يتم تسجيل حالات مؤكدة لانتقال الفيروس من الخفاش إلى الإنسان مباشرة.

المصدر: إنديان إكسبرس