متحدث أوروبي: الاتحاد يعي تماما خطورة الوضع في ليبيا

قال المتحدث باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن مؤسسات الاتحاد تعي جيدا خطورة الوضع في ليبيا، وخاصة في ظل أزمة كورونا العالمية.

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وأكد ستانو، أن جوزيب بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية تسلم رسالة من خارجية مالطا تطالب بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا، مشيرا إلى أن بوريل سيتعامل مع الطلب المالطي والرد عليه".

وقال ستانو، إن "أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي" وأضاف: "إطلاقنا لعملية إيريني البحرية تعبير عن اهتمامنا وتحركنا".

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق نهاية مارس الماضي عملية إيريني العسكرية لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، كمساهمة منه في حل الصراع في هذا البلد.

وانضم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، إلى الدعوات الأممية من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا للمساعدة على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: آكي