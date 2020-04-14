إيران: تراجع وفيات كورونا اليومية إلى ما دون المئة لأول مرة منذ شهر

أعلنت السلطات الصحية في إيران، تراجع عدد الوفيات المسجلة يوميا في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى ما دون المئة حالة، للمرة الأولى منذ شهر.

وذكرت أنه تم تسجيل 98 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، خسرنا 98 من مواطنينا أصيبوا بالمرض، لكن بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول الذي تكون فيه حصيلة الوفيات أقل من مئة. نأمل أن يستمر هذا التوجه للمرض، مع تعاونكم في الالتزام بالتعليمات الصحية الهادفة لاحتواء تفشي الفيروس".

وأضاف أن إيران سجلت 1574 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 74877 حالة منذ بدء تفشي الوباء وأن 48129 مريضا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وأول إصابة بالفيروس في إيران، سجلت في 19 فبراير بوفاة شخصين في مدينة قم.

المصدر:أ ف ب