رحلة استثنائية من موسكو إلى نيويورك لإجلاء الأمريكيين وأخرى من نيويورك لإجلاء الروس

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لشركة "آيروفلوت" الروسية، أقلعت إلى نيويورك وعلى متنها مواطنون أمريكيون تم إجلاؤهم إلى بلادهم.

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وكتبت رئيسة المكتب الإعلامي لدى السفارة الأمريكية ريبيكا روس عبر "تويتر"، أن السفارة تلقت صباح اليوم، معلومات بأن الرحلة SU102 في طريقها إلى نيويورك.

كما ذكرت أن هناك تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية تنظيم شركة "آيروفلوت" رحلات إلى لندن وأمستردام أيضا.

وأكدت أن السفارة ستخبر مواطني الولايات المتحدة بكل المستجدات بقدر تلقيها أي معلومات إضافية، داعية الأمريكيين المتواجدين في روسيا إلى مراجعة موقع شركة "آيروفلوت" بانتظام.

من جهتها، أفادت وزارة الاتصالات الروسية بأن طائرة لـ"آيروفلوت" ستقلع، في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، من مطار نيويورك إلى بطرسبورغ في روسيا، ومنها إلى موسكو وعلى متنها مواطنون روس.

ولا تزال الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا والولايات المتحدة معلقة ضمن إجراءت البلدين لمواجهة وباء كورونا.

المصدر: تاس