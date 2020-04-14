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أوباما يؤيد بايدن لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

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أوباما يؤيد بايدن لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية
Reuters
أوباما وبايدن
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أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الرئيس السابق باراك أوباما سيعلن اليوم الثلاثاء دعمه لنيل نائبه جو بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وسيأتي الدعم المتوقع لأوباما بعد يوم من إعلان منافس بايدن الأخير، السناتور بيرني ساندرز رسميا، انسحابه من السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

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وانضم ساندرز، الذي أنهى حملته لنيل الترشح عن الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة، الاثنين، إلى بايدن خلال فعاليات انتخابية تم بثها عبر الإنترنت، لتأكيد دعمه لمنافسه السابق.

من جهة أخرى دعا بايدن، أنصار ساندرز، للانضمام إليه لضمان هزيمة دونالد ترامب في انتخابات العام 2020.

المصدر: رويترز

 

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