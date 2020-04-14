منظمة الصحة العالمية حول جائحة كورونا: الصورة متباينة في أوروبا ولا لقاح قبل 12 شهرا

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة خلال إفادة صحفية في جنيف: "فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد".

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وذكرت أن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود، مضيفة أن "أهم هذه الخطوات هي .. هل تم احتواء العدوى لديكم؟".

وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".

وقالت إن الولايات المتحدة تشهد أكبر تفش وبائي في الوقت الراهن وهي "شريك ممتاز" وأكبر مانح للمنظمة، وذلك بعد يوم من تعبير المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستواصل تمويل المنظمة رغم انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق الصين، قالت هاريس إن "الخطر الأكبر (بالنسبة للصين) هي الحالات الواردة من الخارج"، وذلك بعد أن دخلتها مؤخرا 409 حالات قادمة من روسيا.

المصدر: "رويترز"