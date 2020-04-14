مئات الهنود يحتشدون للعودة إلى قراهم رغم تحذيرات تفشي كورونا ( فيديو)

تجمع مئات العمال المياومين الهنود، في مومباي على الساحل الغربي للبلاد، مطالبين بالعودة إلى بلداتهم بعد ساعات من إعلان تمديد إجراءات العزل المفروضة بسبب تفشي كورونا.

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وخرج عدد كبير من العمال المهاجرين الذين يتقاضون أجورا يومية على الطريق في منطقة باندرا اليوم الثلاثاء، مطالبين بترتيبات لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم، بعدما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تمديد الإغلاق العام بسبب الفيروس التاجي حتى 3 مايو المقبل.

Mumbai: Huge crowd outside Bandra West station, demanding to allow them to go to their native place#CoronavirusOutbreak#IndiaFightsCorona#Lockdown2#LockdownExtended



Live updates: https://t.co/j8WX7bexbVpic.twitter.com/JY4bi96595 — The Times Of India (@timesofindia) April 14, 2020

وقال مودي إنه من الضروري جدا احتواء انتشار جائحة كورونا التاجي، في وقت سجلت فيه البلاد رقما قياسيا للإصابات في اليوم الأخير، رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

من جهة أخرى، قال وزير داخلية ولاية ماهاراشترا أنيل ديشموخ، إنه تم اعتقال 37 شخصا حتى الآن لنشرهم معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كورونا.

أما منطقة هيماشال براديش شمال الهند، وهي منطقة سياحية، فقد أصدرت السلطات الصحية المحلية قرارا يحظر البصق في الأماكن العامة، تحت طائلة العقوبة الفورية.

المصدر: تايمز أوف إنديا