ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا في إيطاليا

أفادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع الى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية