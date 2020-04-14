اكتشاف كورونا لدى ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم في بريطانيا

قالت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن إحصاءات، إنه تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد، لدى ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة، أنه تم العثور على الإصابة بالفيروس لدى 33% من عناصر الطواقم الطبية الذين خضعوا للاختبارات.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، يجري الحديث هنا عن العاملين في هيئة الصحة الوطنية (NHS) في بريطانيا، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الطبية الأخرى المشاركة في مكافحة انتشار COVID-19 في البلاد.

وتدل التقارير، على أنه تم حتى الوقت الحاضر، أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار، وبنتيجتها اكتشف فيروس كورونا المستجد لدى 5733 شخصا أي 33 ٪.

وتجاوز عدد الوفيات في المملكة المتحدة بسبب وباء COVID-19، مع حلول يوم الاثنين، 11 ألف شخص، وبلغ إجمالي عدد المصابين 88 ألفا.

المصدر: نوفوستي