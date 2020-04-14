 لافروف يكشف عن مضمون الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحادثة الهاتفية الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن واشنطن مستعدة لإرسال مساعدة طبية إلى الجانب الروسي في المستقبل، إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة عبر الفيديو اليوم مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "أكد الرئيس ترامب أنه إذا ظهرت لدى روسيا احتياجات إضافية، فإن الولايات المتحدة وبعد أن تنتج الكميات الكافية من المعدات والمواد الطبية اللازمة، ستكون مستعدة لإرسال مثل هذه الإمدادات إلى روسيا".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أن هذا مسلك طبيعي بين الشركاء".

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا طائرة نقل من طراز An-124 (روسلان) إلى نيويورك مع حمولة من المعدات الطبية.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إنه كان على متن الطائرة، مواد تعقيم ونظارات واقية وكمامات طبية وأجهزة التنفس، الضرورية لإنقاذ حياة الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظروف الوباء.

المصدر: نوفوستي