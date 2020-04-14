حصاد كورونا في إفريقيا يتجاوز 15 ألف إصابة

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة عتبة الـ15 ألفا، مع وفاة 816 شخصا.

وقالت المنظمة عبر "تويتر" إن 52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15249 حالة مرض بـ COVID-19، بينها 816 وفاة و2895 حالة شفاء".

#COVID19 - UPDATE IN AFRICA BY REGION (14 APRIL 2020, 9 AM EAT)

52 @_AfricanUnion Member States reporting 15,249 COVID-19 cases, 816 deaths & 2,895 recoveries with a Cumulative CFR of 5.34%.

Visit the @AfricaCDC dashboard>>https://t.co/teDFU1XFLZ#FactsNotFear#AfricaRespondspic.twitter.com/l4pfIg36pg — Africa CDC (@AfricaCDC) April 14, 2020

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وتم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة.

المصدر: وكالات