القبض على 4 ضباط بجيش كوريا الجنوبية بتهمة التحرش جنسيا بضابط أرفع منهم

كشف مسؤولون بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن التحقيق حاليا مع 4 ضباط صف في الجيش، بتهمة التحرش الجنسي بأحد الضباط الذكور رغم أنه أعلى رتبة منهم.

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والضباط الأربعة المشتبه بهم، الذين تم حجب هويتهم، زاروا منزل الضابط الكبير يوم الجمعة، واحتك أحدهم على الأقل به جسديا، وفقا للمسؤولين العسكريين.

وكان الضباط الأربعة تحت تأثير الخمر في ذلك الوقت، وفقا للمسؤول، مشيرا إلى أنهم متهمون أيضا بالتنمر ضد زملائهم الأقل منهم رتبة وغير هذا من الجرائم.

وقال المسؤول "بدأنا تحقيقا رسميا حول القضية يوم الاثنين، وسنبحث القضية بالتفصيل".

المصدر: "يونهاب"