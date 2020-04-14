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الصين: إصابة 111 إفريقيا بكورونا في مدينة قوانغتشو

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الصين: إصابة 111 إفريقيا بكورونا في مدينة قوانغتشو
Reuters
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء، أن الفحوص التي أجريت حتى يوم الاثنين، أظهرت إصابة 111 إفريقيا في مدينة قوانغتشو جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت الوكالة عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله، إن من بين هؤلاء المصابين 19 حالة وافدة.

وأضاف أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصا خضعوا لفحوص الحمض النووي منذ الرابع من أبريل.

ونفت الصين يوم الاثنين اتهامات لدبلوماسيين أفارقة وأمريكيين، بأن الأجانب من ذوي البشرة السمراء في المدينة يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا وحجر صحي ومعاملة سيئة.

المصدر: "رويترز"

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