وزارة الدفاع تستعرض نتائج عمل الأطباء الروس في إيطاليا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المجموعات الطبية العسكرية التابعة لها العاملة في إيطاليا، أنجزت علاج ثمانية مرضى مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في مدينة بيرغامو.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "قام الأطباء الروس، من مختلف الاختصاصات الطبية، مع زملائهم الإيطاليين، بالإشراف على علاج 31 مريضا مصابين بعدوى فيروس كورونا، في مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو. وفي الوقت الراهن تعافى 8 منهم بشكل كامل وخرجوا من المستشفى".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر القوات الكيميائية الروسية، قاموا بتطهير أكثر من 370 ألف متر مربع من المباني، وأكثر من 45 ألف متر مربع من الطرق المعبدة.

كما قامت المجموعة العسكرية الروسية، العاملة في إيطاليا، بتطهير دور رعاية المسنين في 43 بلدة ومدينة في منطقة لومباردي.

المصدر: RT