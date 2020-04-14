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وفاة 42 شخصا بكورونا في دار للمسنين بالولايات المتحدة

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وفاة 42 شخصا بكورونا في دار للمسنين بالولايات المتحدة
Reuters STEFAN JEREMIAH
عملية إجلاء من دار للمسنين في الولايات المتحدة بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين نزلائها (صورة أرشيفية)
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توفي 42 نزيلا بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة بمرض COVID-19، في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية جراء الإصابة بكورونا في البلاد.

وذكر المدير الطبي جيمس رايت، أن الفحوصات أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال رايت في مؤتمر صحفي: "كان الأمر صعبا.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك".

وأضاف: "إنها معركة نشعر أحيانا أننا نخسرها. إنها معركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل .. سبعة أيام في الأسبوع".

وحتى الآن توفي أكثر من 23 ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتأكدت إصابة أكثر من 577 ألفا بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

 

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