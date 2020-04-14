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كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا: ترامب استمع إلى نصيحتي

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كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا: ترامب استمع إلى نصيحتي
Reuters Yuri Gripas
أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يتحدث في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب
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قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الرئيس دونالد ترامب استمع إلى نصيحته عندما أوصى بضرورة اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات أمس الاثنين، بعد أن صرح في مقابلة في وقت سابق بأنه كان بالإمكان إنقاذ أرواح، لو بدأت الولايات المتحدة بإجراءات الإغلاق التام مبكرا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان ترامب قد نشر تغريدة على "تويتر" دعا فيها إلى إقالة فاوتشي بعد تلك التصريحات، لكن البيت الأبيض قال إن ترامب لا يعتزم التخلي عن فاوتشي.

المصدر: "رويترز"

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