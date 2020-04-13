العلماء الصينيون يطلقون المرحلة الثانية من تجارب لقاح ضد كورونا

أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، بأن العلماء الصينيين أطلقوا المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن التجارب انطلقت الأحد بمدينة ووهان في مقاطعة هوباي، التي تعتبر مصدر انتشار الوباء، بمشاركة 500 متطوع، الأكبر سنا منهم رجل عمره 84 سنة.

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وأشارت إلى أن اللقاح، الذي قام بتطويره معهد التقنية الحيوية بأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، تم ابتكاره بناء عن الهندسة الوراثية، وهو مستخدم للتصدي للأمراض التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وكانت المرحلة الأولى من التجارب، التي جرت في مارس الماضي، مركزة على مدى أمان اللقاح، فيما ستركز المرحلة الثانية على مدى فاعليته، حسب الصحيفة.

المصدر: تشاينا ديلي