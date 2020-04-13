الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا سترافقنا لعام كامل

أكد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي، أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.

ودعا يادعي المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشددا على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.

وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن استراتيجية التعامل مع الفيروس وليس عن استراتيجية الخروج من الحجر الصحي".

وأكد يادعي أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحا تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبيا، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.

وأضاف أن المنطقة الحمراء تشمل حاليا القدس وبلدة بني براك للمتشددين اليهود في تل أبيب، إلى جانب 10 مناطق أخرى، دون الكشف عن أسمائها.

وقال: "هدفنا هو منع تحول المدن إلى مناطق حمراء"، مشيرا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة بصورة "تدريجية وانتقائية" اعتمادا على لون المنطقة ومعايير أخرى، منها الكثافة السكانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأهالي وتصرفات السكان وفعالية عمل هيئات السلطة المحلية ونسبة كبار في منطقة معينة وغيرها.

والأسبوع الماضي، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا تاما، شمل منع التنقل بين المدن، وقيودا أخرى داخل المدن، منها فرض إغلاق المحال والمطاعم والمتاجر.

المصدر: وكالات