نتنياهو يعلن فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

يأتي هذا بعد إعلان الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في صفوف قواته إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إصابة 155 جنديا، وأن 30 منهم إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيرا إلى أن عدد الجنود المصابين يبلغ 125.

وتابع: "إصابات الجنود طفيفة"، وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش، في الحجر الصحي.

المصدر: RT