منشق كوري شمالي يترشح لعضوية برلمان سيئول

أعلن المنشق الكوري الشمالي، جي سيونغ، أنه يسعى لشغل مقعد في برلمان كوريا الجنوبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد يومين.

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وقال جي سيونغ (38 عاما) إنه يهدف من خلال ترشحه عن حزب المعارضة الكوري الجنوبي الرئيسي "حزب المستقبل الموحد"، إلى الدفاع عن غيره من المنشقين الكوريين الشماليين، وعددهم 33 ألفا، الذين فروا من بلدهم، معتبرا أن هؤلاء أهملوا من قبل حكومة سيئول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف تجربة المنشق الكوري الشمالي في خطابه أمام الكونغرس عام 2018 بأنها "شهادة على توق روح كل إنسان للعيش بحرية".

وكان جي سيونغ سقط في عمر الـ13 عاما وهو يسرق الفحم ليطعم عائلته خلال مجاعة التسعينات من عربة قطار، ليدهسه القطار ما تسبب بقطع ساقه ويده ونقل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية بدون تخدير.

وفر جي في العام 2006 سباحة عبر نهر تومين إلى الصين بمساعدة شقيقه، ثم عبر عشرة آلاف كم على مدى ستة شهور عبر لاوس وبورما وتايلاند للوصول إلى كوريا الجنوبية التي وفرت له يدا وساقا اصطناعيتين.

جي الذي درس اللغة الإنكليزية وحصل على ماجستير في الحقوق، هو اليوم ناشط حقوقي ويدير منظمة ساعدت نحو 500 كوري شمالي على الفرار سرا عبر الصين للوصول إلى أي دولة أخرى يمكنهم السفر منها إلى كوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب