الديمقراطيون يدعون الجمهوريين لصياغة مشروع قانون كورونا

دعا أبرز نائبين ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الجمهوريين، للعمل من أجل إعداد تشريع جديد بخصوص فيروس كورونا المستجد يشترك فيه الحزبان.

وأشار النائبان، إلى نقص التمويل لإجراء الفحوص اللازمة على مستوى البلاد من أجل البدء في إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر في بيان مشترك: "لدينا مشكلات حقيقية تواجه هذا البلد، وحان الوقت للجمهوريين كي يتخلوا عن المواقف السياسية المتمثلة في اقتراح مشاريع قوانين يعرفون أنها لن تحظى بالقبول في مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ".

وأضافت: "التزموا الجدية واعملوا معنا لإيجاد حل".

وجدد النواب الجمهوريون قبل يومين، ضغطهم من أجل تخصيص 250 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على التأقلم مع الوباء، بينما ضاعفوا معارضتهم للجهود الديمقراطية لتوسيع التشريع ليشمل اعتمادات أخرى.

وعرقل الجمهوريون إجراء الديمقراطيين الذي كان سيخصص بعض المال لإقراض بنوك مملوكة لمجتمعات وأقليات، ويساعد المستشفيات ويوسع الدعم الغذائي للفقراء.

المصدر: "رويترز"