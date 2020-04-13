عمدة نيويورك: مؤشرات فيروس كورونا تسير باتجاه صحيح

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن كل المؤشرات المتعلقة بسير تفشي فيروس كورونا في المدينة، "تسير في الاتجاه الصحيح".

وأوضح دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن 3 مؤشرات مهمة خاصة بتطور الجائحة تشهد تراجعا في نيويورك، لافتا إلى أن الحديث يدور عن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص، والحالات التي يجري نقلها إلى المستشفيات، وزيادة عدد المرضى الراقدين في غرف العناية المركزة.

وبين أن نسبة النتائج الإيجابية انخفضت اليوم إلى 58.1% من 59.2% الجمعة، بينما تراجع عدد المرضى الجدد في غرف العناية المركزة في آخر إحصائية إلى 835 من 857 السبت، كما هبط عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات من 463 إلى 383.

وقال تعليقا على هذه المعطيات، إن المؤشرات الأساسية المتعلقة بالفيروس "تسير في اتجاه صحيح"، مضيفا: "هذا اليوم جيد بالفعل".

لكنه شدد مع ذلك على ضرورة مراقبة هذه التطورات بدقة مع الحفاظ على القيود التي تم فرضها، مبينا أن إلغاء الإجراءات الخاصة بالحد من التنقلات والتباعد الاجتماعي سيكون ممكنا فقط في حال رصد تراجع مستمر للمعدلات المذكورة على مدار أسبوعين على الأقل.

وشدد دي بلاسيو على أن جائحة فيروس كورونا "أكبر أزمة صحية منذ قرن"، مؤكدا ضرورة عمل الجميع كفريق واحد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية