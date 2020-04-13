وفاة أول عسكري أمريكي بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت

توفي أحد البحارة في وحدة العناية الطبية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت".

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وفي بيان صادر عن "بيرل هاربر"، المقر الرئيسي لأسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، فإن "بحارا في حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt (CVN 71)، والذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى US Naval Guam في 9 أبريل الماضي، توفي من مضاعفات تتعلق بـ COVID-19 في 13 أبريل".

وأضاف البيان أنه تم حجب اسم البحار مدة 24 ساعة، حتى إبلاغ أقربائه.

وفي هذا السياق، تم إجراء فحوصات مخبرية لـ92% من البحارة الموجودين على متن المدمرة روزفلت، حيث تم التأكد من 585 إصابة بالفيروس حتى الآن.

وكانت أزمة تفشي كورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية أدت إلى إعلان البنتاغون إعفاء قبطان السفينة روزفلت بريت كروزييه من منصبه، كما أدى بوقت لاحق إلى استقالة توماس مودلي وزير البحرية الأمريكية بالوكالة.

المصدر: RT