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شبيه غاندي يوزع كمامات ومعقمات في أحياء الهند الفقيرة (صور)

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شبيه غاندي يوزع كمامات ومعقمات في أحياء الهند الفقيرة (صور)
Reuters
هندي يجري فحصا لكورونا
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يجول شبيه المهاتما غاندي في الأحياء الفقيرة في شرق الهند، حيث يقوم بتوزيع الكمامات ومعقمات اليدين على السكان، في وقت تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الـ9 آلاف.

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ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" صورا لرجل يرتدي زي غاندي، ويتجول في المناطق العشوائية في مدينة بوبانسوار، شرق الهند ويوزع معدات طبية بسيطة على السكان، من بينها كمامات ومعقمات لليدين.

وكان مصدران حكوميان قالا إن الهند تخطط لاستئناف بعض الصناعات التحويلية بعد 15 أبريل للمساعدة في تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق لمدة 21 يوما لأكثر من 1.3 مليار شخص في الهند يوم غد الثلاثاء، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9152 ووصل عدد الوفيات إلى 308، يوم الاثنين.

المصدر: تايمز أوف إنديا

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