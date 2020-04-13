شبيه غاندي يوزع كمامات ومعقمات في أحياء الهند الفقيرة (صور)

يجول شبيه المهاتما غاندي في الأحياء الفقيرة في شرق الهند، حيث يقوم بتوزيع الكمامات ومعقمات اليدين على السكان، في وقت تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الـ9 آلاف.

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ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" صورا لرجل يرتدي زي غاندي، ويتجول في المناطق العشوائية في مدينة بوبانسوار، شرق الهند ويوزع معدات طبية بسيطة على السكان، من بينها كمامات ومعقمات لليدين.

A man dressed as Mahatma Gandhi walked around in slum areas near AIIMS in Bhubaneswar and distributed masks & hand sanitizers among the people.



(Pictures: ANI) #COVID19#CautionYesPanicNo#CoronavirusOutbreak#IndiaFightsCorona#StayHome#StayAtHome#HealthyAtHomepic.twitter.com/rsi6Uon578 — The Times Of India (@timesofindia) April 13, 2020

وكان مصدران حكوميان قالا إن الهند تخطط لاستئناف بعض الصناعات التحويلية بعد 15 أبريل للمساعدة في تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق لمدة 21 يوما لأكثر من 1.3 مليار شخص في الهند يوم غد الثلاثاء، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9152 ووصل عدد الوفيات إلى 308، يوم الاثنين.

المصدر: تايمز أوف إنديا