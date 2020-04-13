لافروف وظريف: يجب رفع القيود المفروضة على توريد الأدوية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، تنسيق الجهود في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزيران، على ضرورة رفع القيود المفروضة على توريد الأدوية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "ركز الوزيران بشكل خاص، على مهمات التنسيق متعدد الأطراف في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك رفض العقوبات الأحادية غير القانونية والقيود الأخرى على توريد الأدوية والسلع الأساسية".

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين، تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي، مع التركيز على تطور الوضع في أفغانستان، مع مراعاة دور دول المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "تم التطرق أيضا إلى آفاق تكثيف الجهود في مجال التسوية في اليمن في ضوء أحدث مقترحات الأمم المتحدة".

وذكرت الوزارة، أن الاتصال تم بمبادرة من الوزير الإيراني.

المصدر: تاس