أول تغريدة لوزير الداخلية التركي بعد رفض أردوغان استقالته

أصدر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أول بيان بعد رفض الرئيس رجب طيب أردوغان قبول استقالته الليلة الماضية. ووعد في تغريدة على "تويتر" اليوم، شعبه بمواصلة خدمته في الوزارة.

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وكتب في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكن كامل الاحترام لموقف شعبنا ورئيسنا حيال استقالتي عقب قرار حظر التجوال الذي اتخذته بموجب مسؤوليتي نهاية الأسبوع الفائت".

وأضاف: "التقصير الذي ظهر في الخطوات التي قمنا بها خلال أداء واجبنا تجاه دولتنا وشعبنا، تم قبوله كحالة إنسانية، وهذا القبول زاد من مسؤوليتنا".

وأعلنت الرئاسة التركية، مساء الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، رفض استقالة وزير الداخلية صويلو، وأبلغه "بأن قراره ليس في محله".

وقدم صويلو، أمس، استقالته من منصبه ببيان نشره على "تويتر"، أعلن فيه تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجوال على 31 ولاية تركية، والذي انتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر:"الأناضول"+تويتر