مجهول يطعن جنديين إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية في النقب

تعرض جنديان إسرائيليان للطعن على يد شخص تسلل إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش في النقب الليلة الماضية، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن المتسلل كان يرتدي معطفا وكان مسلحا بسكين وقطاعة، واشتبك مع جنديين أثناء حراستهما القاعدة، قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن إصابة الجنديين طفيفة.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن الجنديين لاحظا دخول شخص إلى القاعدة، وصرخا عليه أن يقف قبل اقترابه منهما، إلا أنه استمر بالاقتراب وطعنهما. ولم تعرف خلفية الهجوم بعد أو هوية المهاجم.

المصدر: عرب 48